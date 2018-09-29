«Манчестер Сити» на классе одолел «Брайтон»
Лондон, 29 сентября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Этихад» был разыгран матч между коллективами «Манчестер Сити» и «Брайтон» в рамках 7-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «горожан» — 2:0.
На 29-й минуте скоростной фланговый полузащитник Рахим Стерлинг открыл счет, замкнув передачу Лероя Сане — 1:0. На экваторе второй половины Серхио Кун Агуэро удвоил преимущество «горожан» — 2:0.
Статистика матча («МС"/"Брайтон»)
Удары 19/3
Удары в створ ворот 9/1
Процент владения 78%/22%
Нарушения правил 4/8
Угловые 10/3
Набрав 19 очков «Манчестер Сити» временно поднялся на первую позицию в таблице лиги. «Брайтон» с 5-ю баллами остался на 14-м месте.
Стартовые составы на матч:
«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Сильва, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Сане, Агуэро.
«Брайтон»: Райан, Бонг, Даффи, Данк, Монтойа, Кайал, Биссума, Кнаккарт, Марч, Преппер, Локадия.
Главный арбитр матча: Ли Мэйсон.
Предупреждения: Кноккарт — 9, Даффи — 42, Монтойа — 87.
Голы: Стерлинг 29 — 1:0, Агуэро 65 — 2:0.