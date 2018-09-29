Берлин, 29 сентября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч между коллективами «Шальке-04» и «Майнц-05» в рамках 6-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «горняков».

Der_Watz Эмблема ФК «Штутгарт» на газоне

Единственный мяч на 55-й минуте матча забил австрийский плеймейкер Алессандро Шопф — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Евгений Коноплянка.

Статистика матча («Шальке-04"/"Майнц-05»)

Удары 12/8

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения 54%/46%

Нарушения правил 16/20

Угловые 4/4

Одержав первую в сезоне победу и набрав 3 очка «Шальке-04» поднялся на 17-ю позицию. «Майнц-05» с 8-ю баллами опустился на 8-е место.

Стартовые составы на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Мендил, Настасич, Калиджури, Сане, Сердар, Коноплянка, Бенталеб, Арит, Шопф, Бургшталлер.

«Майнц-05»: Мюллер, Белл, Ньякат, Мвене, Буссманн, Кунде, Гбамен, Боку, Куайсон, Озтунади, Матета.

Главный арбитр матча: Бенджамин Кортус.

Предупреждения: Шопф — 55, Белл — 58, Бургшталлер — 89, Бетью — 90+6.

Голы: Шопф 11 — 1:0.