Берлин, 29 сентября, 2018, 18:27 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч между коллективами «Хоффенхайм» и «Ред Булл Лейпциг» в рамках 6-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги. Противостояние завершилось минимальной победой «быков».

4028mdk09 Стадион «Райн-Неккар-Арена»

Первый мяч в дебюте второй половины забил таранный форвард национальной сборной Дании Юссуф Поульсен после передачи Тимо Вернера — 0:1. Через 20 минут Поульсен оформил дубль — 0:2. В конце матча Андрей Крамарич забил «гол престижа» ударом с пенальти — 1:2.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"РБ Лейпциг»)

Удары 10/16

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения 52%/48%

Нарушения правил 3/13

Угловые 3/7

Набрав 11 очков «РБ Лейпциг» поднялся на 6-ю позицию. «Хоффенхайм» с 7-ю баллами опустился на 10-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хогма, Акпогума, Пош, Кадержабек, Гриллич, Битенкур, Шульц, Крамарич, Бельфодил, Салаи.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Сараччи, Упамекано, Конате, Ильзанкер, Лаймер, Забитцер, Кампль, Демме, Поульсен, Вернер.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Предупреждения: Салаи — 14, Забитцер — 22, Ильзанкер — 34, Конате — 62.

Голы: Поульсен 54 — 0:1, Поульсен 73 — 0:2, Крамарич (пен) 90+3 — 1:2.