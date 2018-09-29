«Хоффенхайм» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига»
Берлин, 29 сентября, 2018, 18:27 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч между коллективами «Хоффенхайм» и «Ред Булл Лейпциг» в рамках 6-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги. Противостояние завершилось минимальной победой «быков».
Первый мяч в дебюте второй половины забил таранный форвард национальной сборной Дании Юссуф Поульсен после передачи Тимо Вернера — 0:1. Через 20 минут Поульсен оформил дубль — 0:2. В конце матча Андрей Крамарич забил «гол престижа» ударом с пенальти — 1:2.
Статистика матча («Хоффенхайм"/"РБ Лейпциг»)
Удары 10/16
Удары в створ ворот 5/6
Процент владения 52%/48%
Нарушения правил 3/13
Угловые 3/7
Набрав 11 очков «РБ Лейпциг» поднялся на 6-ю позицию. «Хоффенхайм» с 7-ю баллами опустился на 10-ю строчку.
Стартовые составы на матч:
«Хоффенхайм»: Бауманн, Хогма, Акпогума, Пош, Кадержабек, Гриллич, Битенкур, Шульц, Крамарич, Бельфодил, Салаи.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Сараччи, Упамекано, Конате, Ильзанкер, Лаймер, Забитцер, Кампль, Демме, Поульсен, Вернер.
Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.
Предупреждения: Салаи — 14, Забитцер — 22, Ильзанкер — 34, Конате — 62.
Голы: Поульсен 54 — 0:1, Поульсен 73 — 0:2, Крамарич (пен) 90+3 — 1:2.