Уфа, 29 сентября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч между коллективами «Уфа» и «Енисей» в рамках 9-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19 по футболу. Противостояние завершилось волевой победой хозяев — 2:1.

Фальшивомонетчик Стадион «Нефтяник»

Первый мяч под занавес первой половины забил Михаил Костюков после передачи Петра Занева — 0:1. В дебюте второго тайма 25-летний российский форвард Вячеслав Кротов сравнял счет — 1:1. Через 23 минуты форвард сборной Нигерии Сильвестр Игбун впервые вывел «Уфу» вперед — 2:1.

Статистика матча («Уфа"/"Енисей»)

Удары 9/5

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения 58%/42%

Нарушения правил 16/12

Угловые 5/1

Набрав 8 очков «Уфа» временно поднялась на 13-ю позицию. «Енисей» с 5-ю баллами идет тремя строчками ниже.

Стартовые составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Йокич, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Живоглядов, Сысуев, Карп, Тилль, Безденежных, Игбун.

«Енисей»: Нестеренко, Кичин, Дугалич, Занев, Гаджибеков, Комолов, Зотов, Огуде, Комков, Семакин, Костюков.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Предупреждения: Сысуев — 34, Костюков — 47, Зотов — 54, Огуде — 57, Кротов — 63, Комолов — 77.

Голы: Костюков 35 — 0:1, Кротов 46 — 1:1, Игбун 69 — 2:1.