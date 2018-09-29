Берлин, 29 сентября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч между коллективами «Вольфсбург» и «Боруссия Менхенгладбах» в рамках 6-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги. Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.

Chris Campbell Около ноля

На 7-й минуте французский новичок «Боруссии» Алессане Плеа открыл счет — 0:1. Через 5 минут Ренато Штеффен сравнял счет мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:1. В дебюте второй половины Торган Азар отметился забитым мячом — 1:2. На 59-й минуте Ваутер Вегорст спас «волков» от поражения, замкнув передачу Юннеса Малли — 2:2.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Боруссия»)

Удары 8/9

Удары в створ ворот ¾

Процент владения 58%/42%

Нарушения правил 6/13

Угловые 6/2

Набрав 11 очков «Боруссия» поднялась на 4-е место. «Вольфсбург» с 9-ю баллами опустился на7-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, Де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Камачо, Малли, Арнольд, Брекало, Штеффен, Вегорст.

«Боруссия»: Цоммер, Ланг, Эльведи, Вендт, Гинтер, Крамер, Закариа, Нойхаус, Азар Херманн, Плеа.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Эльведи — 5, Крамер — 18, Брукс — 37, Штеффен — 55.

Голы: Плеа 7 — 0:1, Штеффен 12 — 1:1, Азар 49 — 1:2, Вегорст 59 — 2:2.