Анкара, 29 сентября, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции «нейтрализовали» восемь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил Турции.

Energy.gov Воронка от снаряда

«ВВС Турции нанесли удары (28−29 сентября) по объектам PПK на севере Ирака, — говорится в сообщении. — Нейтрализовано восемь террористов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана на протяжении десятилетий ведет борьбу с властями Турции. Целью курдов является создание собственной автономии в рамках государства.

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