Калуга, 29 сентября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Калужской области на территории Дзержинского района активно внедряются крупные инвестиционные проекты. Об этом сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM, по информации главы администрации района Андрея Пичугина.

Mastergrib.ru Строительство комплекса «Мастер Гриб»

Так, в районе продолжается строительство крупнейшего в России комплекса по выращиванию шампиньонов «Мастер Гриб», производительностью 10 тыс. тонн в год. В проект будет инвестировано около 2 млрд рублей и создано около 400 рабочих мест. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на декабрь 2018 года.

Также, начинается реализация проекта «Калужская Нива» по строительству молочного комплекса на 3300 голов дойного стада в сельском поселении «Карцово», а в 2019 году буде реконструирован ранее заброшенный молочный комплекс на 600 голов дойного стада в деревне Плюсково и реализован проект в сфере сельхозкооперации в деревне Звизжи сельского поселения «Угорское».

Между тем, по результатам 8 месяцев 2018 года объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями Дзержинсколго района Калужской области составил 30,5 млрд рублей.

Кстати, уровень безработицы в районе не превышает 0,36%. Вакансии имеют большинство крупных и средних предприятий. К примеру, при поддержке министерства экономического развития Калужской области и Фонда развития моногородов продолжается работа по приданию территории моногорода Кондрово статуса Территории опережающего социально-экономического развития.

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