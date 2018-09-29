Пекин, 29 сентября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. От отмены ограничений на колчество детей в семьях могут отказаться власти Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к руководству страны.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Роженица

Возможное снятие ограничений по рождаемости может помочь преодолеть нарастающую тенденцию старения населения. Кроме того, такое решение поможет прекратить международную критику властей Китая за нарушение прав человека.

Сообщается, что решение по данному вопросу может быть принято до конца этого года. Официальные власти Пекина пока не подтверждают отмену регулирования деторождения, но на изменение демографической политики обратили внимание многие проправительственные СМИ.

Так, например, из семейного законодательства страны исчезли упоминания о планировании семьи. Этим вопросом в Китае впервые с 1979 года не занимается ни одна госструктура. Также сообщается, что планируется изъятие ссылок на регулирование деторождения из проекта Гражданского кодекса, который хотят принять в 2020 году.

Напомним, что в Китае с 1979 года проводилась политика «одна семья — один ребёнок». По данным статистики, подобный подход предовратил прирост населения на 400 млн человек. С 2016 года начала действовать политика «одна семья — два ребёнка». Но рождаемость оказалась ниже ожидаемой, а трудоспособное население в стране продолжает сокращаться. Сейчас в Китае общая численность населения составляет около 1,4 млрд человек.