Вашингтон, 29 сентября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В карточной ролевой игре Artifact от компании Valve появилась игровая карта с названием «Удар хлыстом». Карта добавляет особое свойство «чёрным героям» на столе. Однако игрокам не понравилось сочетание фраз «Удар хлыстом» и «чёрные герои». В Твиттере разработчиков появились десятки гневных комментариев, заставивших компанию задуматься о смене названия. Новая карта будет называться «Скоординированное нападение», об этом разработчики сообщили в своём Twitter-аккаунте сегодня, 29 сентября.

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Словосочетание «чёрные герои» относится к одной из игровых механик проекта: все карты в игре делятся на цвета. Разработчикам приходится очень аккуратно работать с игровыми названиями для избегания неуместных каламбуров и возможных обвинений в расизме.

Напоминаем, компания Valvе разрабатывает ролевую карточную игру Artifact по мотивам популярной игровой вселенной Dota 2. Результаты своей работы разработчики систематически выкладывают в своём Twitter-аккаунте. Релиз игры запланирован на 28 ноября.