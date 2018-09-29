Воронеж, 29 сентября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В пенсионных выплатах заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову «точно нет ничего незаконного». Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Человек достиг пенсионного возраста, — сказал Гусев. — Почему он (Юрий Агибалов) не может получить положенные ему выплаты?».

По словам губернатора Воронежской области, 1 октября, когда ему «подготовят документы», будет дан более развернутый комментарий.

Информация о том, что заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов получил 23 оклада и доплату к пенсии в размере 75% от среднего ежемесячного заработка, появилась в Telegram-канале «Незыгарь».

По данным канала, чиновник якобы был уволен с должности врио вице-губернатора 15 сентября, а уже через два дня он снова был назначен на прежнее место работы.