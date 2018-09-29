Калуга, 29 сентября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. IX военно-историческая реконструкция «Красные юнкера», посвящённая героическому подвигу подольских курсантов защитивших Москву в годы Великой Отечественной войны, состоялась 29 сентября на территории Военно-исторического музея «Ильинские рубежи» Малоярославецкого района Калужской области.

Vk.com|ВИР «Красные юнкера» Военно-историческая реконструкция «Красные юнкера»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы исторического праздника, он открылся в селе Ильинское у Алёшкинского дота с возложения цветов к стеле «Рубеж воинской славы» и торжественного митинга.

В реконструкции приняли участие члены военно-исторических клубов Москвы, Калуги, Подольска, Орла, Мценска и белорусского города Витебск в униформе времён Великой Отечественной войны с использованием макетов исторического оружия.

Реконструкция обороны Варшавского шоссе 1941 года силами курсантов Подольских училищ и десантниками Старчака носит патриотический характер, воспитывая у подрастающего поколения чувство гордости за подвиг юных защитников столицы и сопричастности к важным событиям истории родного государства, способствует сохранению исторической памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне.

Использование, в ходе военно-исторического праздника униформы прежних лет, вооружения и средств, имитирующих взрывы, придали реконструкции динамизм и реалистичность. На мероприятие собралось более 40 участников и порядка тысячи зрителей.

Читайте также: В Калужском архиве открылась выставка документов времён войны