Кабул, 29 сентября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В Афганистане совершил жесткую посадку военный вертолет. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Af.mil Афганский вертолет

ЧП произошло в субботу, 29 сентября, в центральной провинции Парван. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 8 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.

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