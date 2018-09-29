Пекин, 29 сентября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. На открывшейся в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии выступил глава МИД КНР Ван И, сообщает 29 сентября Синьхуа.

UN Geneva Ван И

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства сделал особый акцент на отмечающееся в этом году 40-летие проведения Китаем политики реформ и открытости, начатой Дэн Сяопином в 1978 году.

Этот путь, связанный с переходом к социализму с китайской спецификой, по словам Ван И, принес большие изменения и превратил Китай в неотъемлемую часть мирового сообщества.

Быстрый подъем КНР дал новый импульс развитию мировой экономики; китайская сторона не намерена менять курс, она продолжит движение в направлении открытости и не собирается ставить протекционистские барьеры, заявил глава МИД.