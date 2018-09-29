Киев, 29 сентября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. «При попустительстве власти агрессивность русофобов в Украине нарастает, а бесчинства радикалов обретают не просто циничные, а постыдные формы и черты», — так член партии «За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук прокомментировал очередной инцидент с участием экстремистов-русофобов возле Российского центра науки и культуры в Киеве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Напомним, что инцидент произошел 27 сентября — группа радикалов в Киеве облила нечистотами белые внедорожники с российскими дипломатическими номерами, пробила в автомобилях шины, сорвала номерные знаки и забросала двор дымовыми шашками.

В МИД России уже прокомментировали произошедшее, отметив, что это очередная «наглая выходка» украинских радикалов в отношении российских диппредставительств, которая является нарушением международных правил. Также в МИД РФ призвали украинскую сторону публично осудить произошедшее, отдельно обратив внимание, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов, которые молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов

В свою очередь, лидер «Украинского выбора» напомнил, что это далеко не первое нападение на представительства России в Украине.

«Только в этом году радикалы несколько раз нападали на здания консульства и посольства РФ, Российский центр науки и культуры в Киеве и его сотрудников. Однако ни одно из этих нападений не было расследовано, ни один из участников варварских акций не был привлечен к ответственности. Открыто демонстрируя, что нарушения закона в отношении российских представительств в Украине не наказуемы, власть поощряет радикалов, провоцируя их на новые акции вандализма», — отметил Медведчук.

В стране, называющей себя европейской, процветает не просто правовой нигилизм, а узаконенный властью «пещерный национализм», считает политик.

«И сегодня, после инициативы Киева о непролонгации «Большого договора», уже ни у кого из здравомыслящих людей не возникает сомнений в том, что власть не просто потакает национал-экстремистам, а действует с ними заодно. И потому дикие выходки радикалов-русофобов не только ставят под вопрос репутацию Киева — они становятся визитной карточкой евроинтеграторов», — резюмировал лидер «Украинского выбора».