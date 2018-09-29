Душанбе, 29 сентября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (ADB) выделяет более 41 млн долларов на восстановление и расширение водоснабжения и санитарной инфраструктуры в юго-восточной части Душанбе, сообщает 28 сентября Синьхуа.

Eugene Alvin Villar Штаб-квартира Азиатского банка развития

Решение об этом принято советом директоров; по оценке старшего специалиста банка по городскому развитию Раморлы Наик Сингру, проект существенно улучшит положение более чем 450 тысяч человек.

В 2018 году ADB отмечает 20-летиен сотрудничества с Таджикистаном; всего за прошедшие годы общий объем выделенных этой республике грантов, льготных кредитов и технической помощи превысил 1,6 млрд долларов.

Напомним, что ADB со штаб-квартирой в столице Филиппин Маниле был создан в 1966 году. Крупнейшими акционерами АБР являются Япония и США (примерно по 15%). Пакетом акций размером от 4% до 6% каждая владеют еще семь стран — Китай, Индия, Австралия, Индонезия, Канада, Южная Корея и Германия.