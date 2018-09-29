Москва, 29 сентября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Набор на факультет химии и факультет биологии и биотехнологии откроют в Высшей школе экономики (ВШЭ) в 2019 году, 28 сентября сообщает пресс-служба университета.

NVO Один из корпусов Высшей школы экономики (ВШЭ)

В ВШЭ сообщили, что деканом факультета биологии и биотехнологии станет член-корреспондент РАН по отделению физиологических наук профессор Александр Тоневицкий. Первая группа студентов в 2019 году будет набрана на программу бакалавриата «Клеточная и молекулярная биотехнология».

Факультет химии возглавит ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии РАН профессор Виталий Котов. Первый набор пройдет по бакалаврской программе «Химия».

В ВШЭ отметили, что партнерами новых факультетов станут ведущие институты РАН, на которых площадках которых студенты смогут проводить исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Высшая школа экономики заняла 32 место в международном рейтинге Times Higher Education университетов стран с развивающейся экономикой.