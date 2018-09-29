Челябинск, 29 сентября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Подземный одноразовый толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в Челябинской области в районе Катав-Ивановска. Об этом сообщается 29 сентября на сайте единой геофизической службы РАН.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение в Крыму. 1927-1928

Подземный толчок был зафиксирован на глубине 10 километров около 14 часов по местному времени (около 9 утра по мск).

В Единую диспетчерскую службу челябинска поступило до 12 сообщений о подземных толчках. Информации о разрушениях не поступало. В городе идёт объезд территории силами дфух групп от ГУ МЧС региона и властей муниципалитета.

Напомним, что ранее в этом регионе, 5 сентября, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введён режим ЧС. Были повреждены более 10 социально значимых объектов. Также сообщалось, что после основного подземного толчка были зарегистрированы несколько так называемых афтершоков магнитудой до 4,7.