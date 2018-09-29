Мадрид, 29 сентября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Аноэта» был разыгран матч между коллективами «Реал Сосьедад» и «Валенсия» в рамках 7-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «летучих мышей».

Dilema Стадион «Аноэта»

Единственный мяч на 36-й минуте матча забил форвард национальной сборной Франции Кевин Гамейро, замкнув навес Дмитрия Черышева — 0:1.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Валенсия»)

Удары 8/9

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения 54%/46%

Нарушения правил 11/15

Угловые 3/0

Одержав первую в сезоне победу и набрав 8 очков «Валенсия» поднялась на 9-ю позицию. «Реал Сосьедад» с 8-ю баллами опустился на 11-е место.

Стартовые составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Родригес, Элустондо, Навас, Субальдия, Илльяраменди, Мерино, Оярасабаль, Сурутуса, Жозе.

«Валенсия»: Нето, Везу, Паулиста, Лато, Дьякаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Черышев, Гамейро, Батшуайи.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Предупреждения: Лато — 9, Черышев — 45, Субельдия — 63, Паулиста — 71, Элустондо — 80, Нето — 90+2, Везу — 90+4, Рамирес — 90+4.

Не забитые пенальти: Жозе — 67.

Голы: Гамейро 36 — 0:1.