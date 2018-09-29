Токио, 29 сентября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. 18 человек пострадало в результате приближения тайфуна «Трами» на юго-западе Японии, в префектуре Окинава. Об этом сообщает 29 сентября японское информационное агенство KyodoNews .

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Порывы ветра

Сообщается, что люди пострадали в основном при падении, также есть травмированные осколками стёкол от выбтых порывами ветра окон.

Сейчас тайфун, которому присвоен порядковый номер 24, движется на северо-восток Японии со скоростью 25 км/час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей, скорость ветра составляет более 160 км/час.

Японское метеорологическое управление заявляет, что в воскресенье, 30 сентября, тайфун вплотную подойдёт к западным островам Японии, а вечером воскресенья окажется в центральной части префектуры Канто. Ожидается, что под властью тайфуна окажется практически вся территория страны.

Кроме того, метеорологи предупреждают о штормовом ветре рекордной силы, который будет сопровождать тайфун. Также ожидается выпадение до 400 мм осадков в сутки на островах Амами.

Ранее сообщалось об отмене более 250 авиарейсов в Японии в связи с приближением стихии. На данный момент в префектуре Окинава отменено уже около 400 внутренних авиарейсов.