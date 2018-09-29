Каспийск, Дагестан, 29 сентября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сыграл с ничейным результатом с санкт-петербургским «Зенитом» во встрече девятого тура молодежного чемпионата России по футболу, сообщает 29 сентября Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Кто кого

Команды встречались в Каспийске. Счет открыли гости голом Никиты Симдянкина на 42-й минуте, однако уже через шесть минут хозяева отыгрались голом Амира Мохаммада. Итоговый счет встречи 1:1.

По итогам игры «Зенит» находится на девятом месте турнирной таблицы с одной игрой в запасе. «Анжи» располагается на 14-й строчке.