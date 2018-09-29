Донецк, 29 сентября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате взрыва в Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной республики (ДНР) города Донецка. Обэтом сообщает 29 сентября Донецкое агенство новостей.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

«Четыре пострадавших, все живы, самые тяжелые госпитализированы в городскую больницу №24 Кировского района», — приводит агенство заявление районной администрации города.

Сообщается, что в момент взрыва в здании находилось около 50 человек. Пострадавшие госпитализированы с сильными ожогами.

Также сообщается, что среди пострадавших — Игорь Хакимзянов, который ранее подал документы в ЦИК ДНР для участия в выборах на пост главы республики.

Напомним, что ранее сообщалось о взрыве в Донецке во время съезда Коммунистческой партии ДНР.