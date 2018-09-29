Москва, 29 сентября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Опасения по поводу того, что пенсионная реформа направлена на пополнение госбюджета за счет средств пенсионеров, не оправдались, что наглядно демонстрирует проект федерального бюджета РФ и проект бюджета Пенсионного фонда РФ. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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В частности, отметил он, рассмотрение бюджета Пенсионного фонда вызывает особое внимание граждан — из-за изменений параметров пенсионного законодательства, которые Госдума ранее приняла в третьем чтении. Речь идет о законе, направленном на повышение с 1 января 2019 года пенсионного возраста для граждан PФ.

«Было очень много разговоров о том, что все эти меры предприняты для того, чтобы забрать деньги из Пенсионного фонда и снизить трансферт из федерального бюджета», — напомнил Макаров.

Однако, отметил он, доходы Пенсионного фонда РФ в 2019 году увеличиваются почти на 400 млрд рублей и составят 8,614 трлн рублей.

«Все доходы Пенсионного фонда остаются непосредственно в Пенсионном фонде. А вот межбюджетный трансферт из федерального бюджета не сокращается на эту сумму, а наоборот увеличивается. Поэтому разговоры о том, что хоть какие-то средства пенсионеров уходят в федеральный бюджет и забираются из пенсий в данном случае оказались, как минимум, неправдой», — заявил Макаров.