Харьков, Украина, 29 сентября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна не будет выплачивать России долг в $3 млрд по евробондам. Об этом Порошенко заявил сегодня, 29 сентября, выступая в Харькове.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Прорва

Напомним, ещё в 2013 году Россия дала Украине в долг $3 млрд путем выкупа украинских долговых обязательств. При этом предполагалось, что дело не ограничится $3 млрд, но на Украине произошел государственный переворот, в результате которого законный президент Украины Виктор Янукович был свергнут, а к власти пришли бандеровцы и их приспешники.

В итоге, новые украинские власти отказались погашать долг. Россия подала на Украину в суд с требованием взыскать долг.

Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России $3 млрд в счёт погашения приобретённых в 2013 году евробондов. Однако Украина подала апелляцию. В Апелляционном суде Лондона Киев добился того, что дело было возвращено на повторное рассмотрение в Высокий суд британской столицы. Россия подала апелляцию на это решение. Разбирательство продолжается.

Однако Порошенко уверен, что Украине не придется возвращать России $3 млрд. Сам долг он называет «взяткой», которую Россия якобы дала Януковичу. Более того, Порошенко уверен, что Янукович эти деньги вывез с Украины, когда бежал из страны.

«Мы защитились на определённое время, но я думаю, что правда в суде победит. Мы защитились от требований России вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причём на камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез с Украины», — заявил президент Украины.