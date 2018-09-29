Киев, 29 сентября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Участница паралимпийских игр Наталья Рубановская, выступающая за Украину в лыжных гонках и биатлоне, дисквалифицирована за употребление допинга сроком на два года. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

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По данным пресс-службы МПК, проба Рубановской, которая была сделана перед этапом Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам 19 января, дала положительный результат на наличие фуросемида.

Украинская паралимпийская спортсменка дисквалифицирована с 27 февраля 2018 года, с момента когда она была временно отстранена от соревнований. Срок дисквалификации закончится 26 февраля 2020 года. Кроме этого все результаты Рубановской в период с 19 января по день отстранения будут аннулированы, а её бронзовая медаль на биатлонной дистанции 10 км перейдет к российской паралимпийской спортсменке Марине Голицыной.

Отметим, 28 сентября пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что CAS намерен опубликовать решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого в конце октября.