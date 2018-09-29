Москва, 29 сентября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Федерация фехтования России (ФФР) признала выступление российской сборной команды на чемпионате мира по фехтованию, проходившем в Китае, неудовлетворительным. Об этом 29 сентября сообщается в официальном протоколе заседания исполкома ФФР, прошедшем 28 сентября, выложенном на официальном сайте ФФР.

Андрей Пронин Фехтование

«Оценить выступление сборной команды как неудовлетворительное», — говорится в опубликованном протоколе заседания исполкома ФФР. Доклад по итогам выступления сборной России на чемпионате мира в Китае представил главный тренер российской команды Ильдар Мамедов.

Отметим, российская сборная по фехтованию на чемпионате мира, проходившем в Уси с 19 по 27 июля, стала пятой в общем зачете с одной золотой, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями и впервые с 2000 года не вошла в тройку призеров.