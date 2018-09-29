Абакан, 29 сентября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хакасию. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили сибирские массмедиа и анонимные каналы в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В частности, как передаёт газета «Хакасия», глава государства прибыл в Абакан в пятницу, 28 сентября, примерно в 23:50 по местному времени — с неофициальным визитом. По информации источников издания, в аэропорт прилетели вертолёты, и Путин вылетел в сторону тайги.

По информации анонимных каналов в интернете, Владимира Путина сопровождают министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Хакасии Виктор Зимин.

Впрочем, официальных подтверждений визита главы государства в Хакасию пока нет.