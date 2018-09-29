Москва, 29 сентября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала официальную заявку в международную волейбольную федерацию (FIVB) на проведение чемпионата мира среди мужчин в 2022 году. Об этом 29 сентября со ссылкой на генерального секретаря ВФВ Александра Еременко сообщает Рен-ТВ.

Михаил Гуревич. Волейбол. 1929

«Мы официально подали заявку на проведение мужского чемпионата мира-2022 (в FIVB — прим. ред.)», — заявил Еременко.

По словам генсека ВФВ, официальная заявка в FIVB была подписана уже вчера и в ней указаны желание России провести чемпионат, права и условия его проведения, а также основные финансовые условия. Как считает Александр Еременко, заявка будет рассмотрена по обычной схеме — на конгрессе FIVB, к этому времени Россия должна разработать все нюансы и подготовить презентацию.

Также, как подчеркнул Еременко, есть ещё два кандидата на проведение чемпионата мира среди мужчин по волейболу в 2022 году.

Отметим, провести мужской чемпионат мира по волейболу в России предложил глава FIVB Ари Граса во время своей встречи с министром спорта России Павлом Колобковым.