«Урал» продлил свою победную серию, одержав волевую победу над «Арсеналом»
Екатеринбург, 29 сентября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» был разыгран матч между коллективами «Урал» и «Арсенал» (Тула) в рамках 9-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.
Первый мяч на 27-й минуте матча забил экс-полузащитник «ЦСКА» Сергей Ткачев — 0:1. На экваторе второй половины арендованный из «Зенита» Андрей Панюков вновь сделал счет равным — 1:1. Через 21 минуту Панюков оформил дубль и вывел хозяев вперед, замкнув передачу Отмана Эль-Кабира — 2:1.
Статистика матча («Урал"/"Арсенал»)
Удары 9/14
Удары в створ ворот 5/5
Процент владения 55%/45%
Нарушения правил 21/13
Угловые 3/5
Набрав 11 очков «Урал» временно поднялся на 6-е место. «Арсенал» с 9-ю баллами опустился на 11-ю позицию.
Стартовые составы на матч:
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Араторе, Фидлер, Ильин.
«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Григалава, Хагуш, Алвьарес, Мохаммед, Берхамов, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Хагуш — 52, Кулаков — 56, Берхамов — 60, Бумаль — 83.
Голы: Ткачев 27 — 0:1, Панюков 63 — 1:1, Панюков 84 — 2:1.