Донецк, 29 сентября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Донецке, на съезде Коммунистической партии ДНР, прогремел взрыв. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

Цитата из х/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Диверсия

По его словам, взрыв прогремел в Куйбышевском районе столицы ДНР в здании, где проходил съезд Коммунистической партии.

Сработало неустановленное взрывное устройство.

По предварительной информации пострадали три человека.