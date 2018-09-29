Токио, 29 сентября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Эксперимент по удержанию сильного магнитного поля в Токийском университете завершился взрывом, 25 сентября сообщает IEEE Spectrum.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Взрыв в лаборатории

Группа физиков из Токийского университета под руководством Седзиро Такеямы занимается экспериментами по созданию контролируемых сверхсильных магнитных полей для исследования полупроводников.

Физикам удалось удерживать поле с магнитной индукцией 1200 Тесла около 40 миллисекунд, что является рекордным показателем для магнитного поля, создаваемого в закрытом помещении.

Как и ожидалось, эксперимент завершился разрушением медной трубки и стальной катушки. Взрыв оказался сильнее, чем предполагали расчеты. Дверь стальной клетки, в которой находилось устройство, была сорвана с петель. Седзиро Такеяма заверил, что учтет это при строительстве нового прибора, на котором японские исследователи планируют получить поле в 1500 Тесла.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ученые из Токийского университета представили разработку автомобиля, на 90% состоящего из пластмассы.