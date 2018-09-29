30000 литров игристого вина вылилось на дорогу в Италии
Венеция, Италия, 29 сентября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. 30 000 литров сухого игристого вина пресекко вылилось из цистерны в результате взрыва на винодельческом заводе в Италии. Об этом сообщила накануне винодельческая компания Дзанардо Джуссано в своем Facebook.
Инцидент произошёл в винодельческой зоне Конельяно в городе Фонтанелле в провинции Тревизо области Венеция.
Как сообщается, на энотеке завода Дзанардо Джуссано произошёл взрыв одной из цистерн, в котором хранилось пресекко. Вино, вытекшее из цистерны, разлилось на сотни метров по производственной зоне.
По предварительным данным, взрыв цистерны произошёл по вине работников винзавода. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, что пресекко — сорт сухого игристого вина. Оно часто служит заменителем шампанского в коктейлях.