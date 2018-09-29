Москва, 29 сентября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В издательстве «Редакция Елены Шубиной» вышел сборник «Маруся отравилась: секс и смерть в 1920-е». В него вошли проза, стихи, пьесы как таких популярных в начале ХХ века писателей как Маяковский, Платонов, Замятин, Алексей Толстой, так и менее известных сегодня имен, но в ту эпоху знаковых литераторов. Насколько распространенные сегодня мифы о сексуальной раскрепощенности соответствуют действительности, привела ли революция к всплеску самоубийств, наступила ли беспросветная пора в сознании? Составитель сборника, литературовед Дмитрий Быков постарался, по его словам, собрать произведения, отражающие «искренность, безвкусицу и откровенность» этого времени