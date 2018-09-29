Ульяновск, 29 сентября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. О завершении сертификации в Италии автомобиля УАЗ «Пикап» и поставки туда первой партии этих автомобилей, сообщает 29 сентября со ссылкой на представителей российского автопроизводителя портал Car.ru.

(сс) ppz УАЗ

Согласно информации портала, на завод в Ульяновск приезжали представители минтранса Италии, которые ознакомились с производством и не сделали предприятию никаких замечаний. Что, как считает портал, является показателем пригодности автомобилей Ульяновского завода для итальянского рынка.

Сообщается также о первой тысяче пикапов УАЗ, которые будут поставлены в Италию. Автомобили будут поставляться в стандартной комплектации с 2,7-литровым дизельным двигателем и на месте будет доступна опция по установке дополнительного оборудования для возможности работы пикапа на сжиженном газе.

Отметим, 24 сентября пресс-служба УАЗа сообщила о начале крупных поставок всего модельного ряда своих автомобилей в Мексику.