Москва, 29 сентября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета в профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов Правительство сегодня внесло в Государственную Думу. Профильный комитет начинает работу уже сегодня с тем, чтобы мы могли рассмотреть его 1 октября, в понедельник, на Совете Думы и, приняв решение, направить проект бюджета в регионы и комитеты Госдумы», — заявил Володин.

Он отметил, что до рассмотрения документа в первом чтении необходимо его скрупулезно изучить.

«Особое внимание необходимо уделить реализации послания президента РФ Владимира Путина и майского указа в рамках федерального бюджета на 2019−2021 годы. Именно в бюджете должны быть отражены целевые показатели поставленные президентом нашей страны — а это вопросы, связанные с увеличением продолжительности жизни и повышения ее качества, развития медицины и образования, ускорения технологического развития, устойчивого экономического роста и увеличения реальных доходов наших граждан», — подчеркнул Володин.