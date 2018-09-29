Ханой, 29 сентября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. 28 сентября в Ханое (Вьетнам) состоялась конференция, в рамках которой представители главного статистического управления Вьетнама сообщили о темпах роста вьетнамской экономики. По результатам первых девяти месяцев 2018 года темпы прироста ВВП СРВ стали наиболее высокими с 2011 года, а именно, 6,98%.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рост не по дням, а по часам

Руководитель главного статистического управления СРВ Нгуен Бить Лам признал, что этот показатель ниже результатов первого квартала, когда прирост ВВП составлял 7,45% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, но выше результатов второго квартала, когда прирост составлял 6,73%.

По сообщению вьетнамского новостного агентства «Куан дой нян зан», сельское хозяйство и производство морепродуктов выросли на 3,65% и обеспечили 8,8% от общего объема прироста, промышленность и строительство выросли на 8,89% и обеспечили 48,7% от общего объема прироста, сфера услуг выросла на 6,89% и обеспечила 42,5% от общего объема прироста.