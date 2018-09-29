Исламабад, 29 сентября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. 28 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан провел совещание с начальником штаба сухопутных войск генералом Камаром Джаведом Баджвой и начальником межведомственной разведки генерал-лейтенантом Навидом Мухтаром.

Gabriele Giuseppini Индо-пакистанская граница

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, предметом обсуждения стали угрозы в адрес Пакистана, прозвучавшие в выступлении начальника штаба сухопутных войск Индии генерала Бипина Равата. Генерал Рават поддержал отказ премьер-министра Индии от ранее согласованной встречи на уровне министров иностранных дел на полях Генеральной Ассамблеи ООН, а также заявил о необходимости новых «хирургических ударов» по территории, контролируемой Пакистаном.

Заявление генерала Равата прозвучало после того, как в штате Джамму и Кашмир в результате атаки, предположительно организованной Пакистаном, были убиты один индийский пограничник и один полицейский.