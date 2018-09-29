Вашингтон, 29 сентября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. ВМС США 29 сентября принимают в состав флота новейшую многоцелевую атомную подводную лодку четвертого поколения SSN-789 «Индиана» (Indiana). Место проведения церемонии — порт Канаверал, штат Флорида.

SSN-789 «Индиана». Компьютерная графика

27 сентября министр ВМС США Ричард В. Спенсер, говоря о будущем спуске на воду данной подводной лодки, сказал: «Эта подводная лодка посылает сигнал, как друзьям, так и врагам, что мы сохраним превосходство под волнами и расширим нашу поражающую мощь и готовность до любой точки земного шара».

Подводная лодка «Индиана» является шестнадцатой по счету субмариной класса «Вирджиния» и шестой по счету в классе «Вирджиния» серии Блок III. Ее строительство было начато в 2012 году. Всего Пентагон планирует принять на вооружение тридцать многоцелевых АПЛ этого класса.

По мнению американских военных, ударная подлодка нового поколения обеспечит флоту США потенциал, необходимый для поддержания подводного превосходства американской нации в XXI веке.

Подводные лодки класса «Вирджиния» могут использоваться в прибрежных и глубоководных районах мира для ведения противолодочной войны, уничтожения надводных кораблей, нанесения ударов, поддержки сил специальных операций, ведения наблюдения и разведки и выполнения задач минной войны.

Лодка несет на борту двенадцать крылатых ракет «Томагавк», двадцать шесть торпед.

По мнению минобороны США, присущие подводным лодкам класса «Вирджиния» скрытность, выносливость, мобильность и огневая мощь позволяют им выполнять пять из шести основных функций морской стратегии — контроль над морем, проецирование силы, передовое присутствие, безопасность на море и сдерживание.