Исламабад, 29 сентября, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит Китай с визитом в октябре. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, детали программы визита главы правительства Пакистана все еще обсуждаются министерствами иностранных дел обеих стран. Имран Хан посетит Поднебесную по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.

Anthony Maw Каракорумское шоссе

Известно, что главной темой на предстоящих переговорах станет прогресс в строительстве объектов Китайско-пакистанского экономического коридора, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Поездка в Китай станет вторым по счету заграничным визитом Имран Хана, занявшего пост премьер-министра Пакистана после всеобщих парламентских выборов 25 июля. В ходе своего первого визита Имран Хан посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.