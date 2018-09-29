Исламабад, 29 сентября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Посол Пакистана в Объединенных Арабских Эмиратах Муаззам Ахмад Хан официально пригласил ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) стать четвертым партнёром в развитии Китайско-пакистанского экономического коридора.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, приглашение последовало за визитом премьер-министра Пакистана Имран Хана 19 сентября в Абу-Даби, в ходе которого он встретился с наследным принцем эмирата Шейхом Мухаммедом бин Зайедом Аль-Нахьян. Теперь ОАЭ получили официальное приглашение инвестировать в китайско-пакистанские проекты, в том числе и в энергетическом секторе. О своем согласии на участие в проекте Китайско-пакистанского экономического коридора уже заявила Саудовская Аравия.

Китайско-пакистанский экономический коридор начинается в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая и завершается в глубоководном пакистанском порту Гвадар. Коридор является частью проекта «Один пояс — Один Путь».