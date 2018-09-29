Исламабад, 29 сентября, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Министр финансов Пакистана Асад Умар, отвечая на вопросы журналистов по поводу цели и прогресса переговоров с делегацией МВФ, заявил, что вопрос нового займа у МВФ на повестке дня не значится. «Мы ведем с ними переговоры, но не обсуждаем возможность займа», — подчеркнул министр.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, официальная делегация МВФ посещает Пакистан с целью изучить экономическую ситуацию в стране, ход экономических реформ, а также меры по жесткой экономии, к которым прибегло правительство. По словам министра финансов Асада Умара, этот визит поможет Пакистану, в случае если ему потребуется срочный заем МВФ.

Пакистан переживает тяжелый кризис, вызванный дефицитом торгового баланса. Среди альтернатив займу у МВФ правительство рассматривает возможность получения кредита у КНР и Саудовской Аравии. Последний раз МВФ предоставил кредит Пакистану в 2013 году в целях борьбы с кризисом. Сумма займа составила 6,6 миллиардов долларов.