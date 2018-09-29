Кундуз, Афганистан, 29 сентября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. 28 сентября официальные представители 209 корпуса Вооруженных сил Афганистана заявили, что на территории провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) была проведено несколько операций Специальных сил страны, в результате которых был уничтожен по меньшей мере 31 боевик, 17 получили ранения.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Застрелили

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операции были проведены на территории уезда Чахардара провинции Кундуз.

Официальные представители 209 корпуса армии Афганистана также добавили, что среди уничтоженных боевиков числится один гражданин Таджикистана.

Согласно вышеупомянутому заявлению, Специальные силы Афганистана ликвидировали высокопоставленного члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), управлявшего подконтрольной группировке территорией уезда Алиабад провинции Кундуз.

В результате операции было обнаружено и деактивировано 48 самодельных взрывных устройств. Силы Афганистана также изъяли три транспортных средства.