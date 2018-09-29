Токио, 29 сентября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Японская исследовательская фирма «Тэйкоку датабанк» изучила 255 японских компаний и пришла к выводу, что совокупная прибыль аниме-индустрии выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом и составила около 2 миллиардов долларов США. Более 90% компаний, с вязанных с аниме-индустрией, находятся в Токио.

Цитата из м/ф «Ходячий замок». реж Хаяо Миядзаки. 2005. Япония Софи и Хаул

Как сообщает японский новостной портал NHK со ссылкой на «Тэйкоку датабанк», большинство наиболее успешных фирм, занятых в индустрии, были созданы после 2000 года и являются мелкими или средними предприятиями.

В 2006 году аниме-индустрия в Японии переживала тяжелые времена с появлением на рынке аниме-продукции Китая и Южной Кореи. Однако с момента, как самые популярные аниме и манга-комиксы начали экранизировать для показа в кинотеатрах, прибыль выросла на 70% и растет по сей день. Однако теперь деятельность требует больших материальных и трудовых затрат, так как конкуренция со стороны азиатских коллег довольно высокая.