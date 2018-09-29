Харьков, Украина, 29 сентября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что в Организации Объединённых Наций было продемонстрировано, что Российская Федерация якобы находится в «международной изоляции». Об этом Порошенко заявил сегодня, 29 сентября, на открытии международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты Порошенко

«Россия, как и раньше, находится в международной изоляции. И это было чётко продемонстрировано в ООН», — сказал Порошенко.

Также Порошенко заверил, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Украина была одним из приоритетов для многих лидеров других государств».

В качестве примера он заявил, что поддержку Украине оказали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Норвегии, премьер-министр Австралии и многие другие.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил, что Россия якобы находится в изоляции.