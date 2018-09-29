Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. 27 сентября представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН высказали свое опасение по поводу того, что в ближайшем будущем «кризис в Йемене не удастся преодолеть». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, гуманитарный кризис в Йемене будет нарастать, пока у ВПП не появится доступ даже к самым отдаленным районам страны.

Кете Кольвиц. Хлеба! (фрагмент). 1924

Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли высказал свое мнение журналистам во время заключительного брифинга 73-й Генеральной Ассамблеи ООН: «То, что творится в Йемене, — это катастрофа. К сожалению, я не вижу никакого света в конце пути».

Бисли также предупредил мировое сообщество о том, что 18 миллионов из 29 миллионов человек в Йемене находятся на грани голодной смерти; другие 9 миллионов потребляют меньше суточной нормы калорий.

В конце своего интервью исполнительный директор ВПП добавил: «Кризис в Йемене — это самый страшный гуманитарный кризис 21 века».