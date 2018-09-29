Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Во время выступления на 73-й Генеральной Ассамблее ООН президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что «священный город Иерусалим не продается». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, лидер Палестины впервые выступал с речью, адресованной ООН и всему мировому сообществу, с момента принятия неоднозначного решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Махмуд Аббас также подверг критике недавно принятый Кнессетом, парламентом Израиля, закон о еврейском национальном государстве, назвав его «расистским, учреждающим апартеид и исключающим реализацию концепции «две страны для двух народов». Кроме того, лидер Палестины в ходе своей речи объявил, что он больше не приемлет США в качестве посредника в мирном процессе.

Аббас призвал все государства признать Палестину, а ООН, в свою очередь, принудить Израиль соблюдать все соглашения и действовать в соответствии с нормами международного права.

Президент Палестины отметил, что Израиль не выполнил положения ни одной резолюции из 700, которые были приняты ООН с 1949 года.