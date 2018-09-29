Турин, Италия, 29 сентября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Адвокат известного футболиста Криштиану Роналду подаст в суд на издание Der Spiegel, опубликовавшем статью с обвинением португальского футболиста в изнасиловании американки, сообщает 29 сентября Reuters.

Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Как сообщает агентство, адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что статья в Der Spiegel была «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни», а потому он будет добиваться компенсации для своего клиента.

Отметим, ранее издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой рассказывалось, что Кэтрин Майорга из США обвинила Роналду в изнасиловании в 2009 году и подала на него в суд. Также немецкий журнал написал, что нынешний форвард «Ювентуса» заплатил Майорга в 2010 году 375 тысяч долларов в рамках внесудебного урегулирования дела.