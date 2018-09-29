Сеул, 29 сентября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Южнокорейские вооруженные силы создают батальон, который будет вооружён компактными дистанционно управляемыми роботами — дронами. По информации южнокорейского новостного агентства Yonhap, подразделение создаётся в составе 3-й армии Республики Корея, его штаб расположится в Йонъине к югу от Сеула.

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В министерстве обороны Южной Кореи надеются, что батальон сможет повысить боеспособность армии, так как будет использовать новейшие технологии и окажется способно противодействовать не только нынешним, но и будущим угрозам. На вооружении подразделения будут стоять разведывательные, боевые и универсальные дроны, а также дроны радиоэлектронной борьбы.

Батальон возглавит полковник Ким Юн Кюн. Ожидается, что создание батальона завершится к концу 2018 года, и он сразу же войдёт в состав регулярных вооружённых сил Республики Корея.