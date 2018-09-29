Владивосток, 29 сентября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Церемония закладки первого камня парка природы Дальнего Востока и музея амурских тигров состоялась 29 сентября на острове Русский в Приморье, сообщает пресс-служба администрации региона.

Primorsky.ru Парк природы и музея амурских тигров

В церемонии участвовали видные деятели и политики Приморского края.

Парк будет расположен на 16 гектарах земли, его основной задачей будет просветительская, особенно в отношении сохранения популяции амурского тигра, который считается достоянием всего Дальнего Востока.

Сообщается, что в парке будут содержаться амурские тигры, которых, в силу разных причин, стало невозможно вернуть в естественную для них среду обитания. Условия содержания хищников будут максимально приближены к привычным для них. Кроме того, в парке будут открыты образовательные площадки, научно-исследовательский отдел и музей амурского тигра.

Музей амурского тигра расскажет посетителям историю изучения и сохрания дальневосточного хищника. Интерактивная экспозиция будет сформирована при участии российского и международного природоохранных и музейных сообществ.

Стоит отметить, что мероприятие состоялось в рамках празднования Дня тигра, который отмечают в Приморском крае уже в 19-й раз. Это экологический праздник, который проходит в последнее воскресенье сентября. В этом году День тигра начнётся 30 сентября во Владивостоке. Главная цель праздника — привлечение внимания к проблемам сохранения дикой природы.