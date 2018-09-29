Бангалор, Индия, 29 сентября, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi, производящая смартфоны и другие электронные устройства, попала в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую в мире световую мозаику, сообщает 28 сентября Twitter-аккаунт компании.

(сс) Sham Hardy Упаковка из-под Xiaomi

Мозаика из 9690 ламп белого и оранжевого цвета с символикой Xiaomi была установлена перед офисом компании в индийском городе Бангалор. Представители Книги рекордов Гиннесса вручили индийскому подразделению компании соответствующий сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года самым популярным смартфоном на базе ОС Android стал Redmi 5A производства Xiaomi.