Берлин, 29 сентября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. 28 сентября в Германии был задержан гражданин Сирии по подозрению в подготовке крупного теракта в Израиле с использованием химических отравляющих веществ. Задержанный въехал в Германию через Ливию по поддельным документам. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на немецкую газету Bild.

Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США Пойманный террорист

Операция по задержанию подозреваемого была проведена в центре Берлина. Во время рейда полиция заблокировала часть центральных улиц столицы Германии. После чего в доме задержанного был проведен обыск. В настоящий момент спецслужбы занимаются розыском лиц, также причастных к подготовке теракта.

Фото, имя, а также другие личные данные задержанного пока не разрешены к публикации. Известно, что информацию о готовящемся теракте и его организаторе немецкие службы безопасности получили от «разведки иностранного государства».